Адвокату Трампа предъявили обвинение в попытке срыва выборов 2020 года

Бывшему адвокату экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани 17 мая сообщили об обвинении в вероятной схеме отмены результатов президентских выборов 2020 года в Аризоне в пользу Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Джулиани вручили обвинение во время празднования его 80-летия в Палм-Бич, штат Флорида. Он является последним обвиняемым в деле.

В конце апреля Большое жюри штата Аризона предъявило обвинение 18 соратникам Трампа в попытке сорвать президентские выборы в 2020 году. Среди обвиняемых – экс-глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, адвокаты Руди Джулиани и Борис Эпштейн.

Обвинительное заключение содержит пункты о сговоре, мошенничестве и подделке документов. Трамп фигурирует как соучастник заговора, которому не предъявлено обвинение.

Соучастники якобы планировали помешать передаче президентской власти Джо Байдену, чтобы сохранить в должности Трампа против воли избирателей.

Перед этим аналогичное обвинение выдвинули специальный прокурор Джек Смит, прокуратуры штатов Джорджия, Мичиган и Невада.

Мэдоуз и Джулиани не признали себя виновными.

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