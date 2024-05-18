В первом же раунде. Украинец Лапин одержал яркую победу в разогреве боя Усика
Украинский боксер Даниэль Лапин победил португальца Октавиу Пудивитра и завоевал вакантный титул WBA Intercontinental в полутяжелом весе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Поединок состоялся в андеркарде поединка за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Бой длился всего раунд.
Лапин нокаутировал Пудивитра. Украинец загнал оппонента в угол и стал избивать обеими руками. От шквала выпадов соперника португальский боксер присел на пол. Рефери остановил бой, учитывая невозможность Пудивитра сопротивляться.
Лапин одержал десятую победу на профессиональном ринге. Дебютировал он в 2020 году. Пока отечественный боксер только побеждал, а четыре поединка завершил нокаутами.
LIGHTNING FROM LAPIN— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 18, 2024
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Где смотреть бой Усик – Фьюри
Эксклюзивным транслятором боя в Украине стал медиасервис MEGOGO. Просмотреть поединок в прямом эфире можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и в отдельном поп-ап-канале, который появится в день события.
Комментировать бой будет Владимир Кобельков. В прошлом году поединок Усика против британца Даниеля Дюбуа он комментировал в паре с Сергеем Лукьяненко. Теперь последний вместе с Дмитрием Аветисяном будет комментировать андеркард битвы чемпионов. Старт студии запланирован на 19:00 по киевскому времени.
К слову, ранее собрали самое главное в день поединка Усика и Фьюри в специальной подборке.
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