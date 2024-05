В первом же раунде. Украинец Лапин одержал яркую победу в разогреве боя Усика

Поединок состоялся в андеркарде поединка за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Бой длился всего раунд.

Лапин нокаутировал Пудивитра. Украинец загнал оппонента в угол и стал избивать обеими руками. От шквала выпадов соперника португальский боксер присел на пол. Рефери остановил бой, учитывая невозможность Пудивитра сопротивляться.

Лапин одержал десятую победу на профессиональном ринге. Дебютировал он в 2020 году. Пока отечественный боксер только побеждал, а четыре поединка завершил нокаутами.

LIGHTNING FROM LAPIN



What a finish in the first round from the Ukrainian #FuryUsyk Live NOW on DAZN! Click link in bio to buy.#RingOfFire #RiyadhSeason @Turki_alalshikh pic.twitter.com/eapFvcNYh3