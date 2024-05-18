Что происходит в ЦПАУ Киева после начала действия закона о мобилизации: репортаж

В Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) на Днепровской набережной в Киеве массовых очередей военнообязанных мужчин обновления данных нет.

В очереди ждут несколько мужчин. Идут в ЦПАУ, потому что не смогли сделать это онлайн.

По словам одного из мужчин, пришел именно в ЦПАУ, потому что утром не мог обновить данные через приложение Резерв+ - тот долго не загружался, и информация не подтягивалась. Мужчина живет в другом районе, но как раз был рядом с ЦПАУ, поэтому решил обновить данные при личном визите.

"Так или иначе закон нужно выполнить. Что будет дальше после обновления данных - не знаю, увидим", - говорит он РБК-Украина.

Другой мужчина называет такую же причину: пришел обновить данные, потому что приложение утром не работало. Были проблемы с авторизацией через bank ID: несколько раз перебрасывало на авторизацию через банковские приложения, но дальше ничего не происходило.

В очереди говорят, что по состоянию на 11:00 обновлять данные пришло около 11 человек, а все остальные обращаются по другим разным вопросам.

"По городу Киеву на 11:00 дня имеем 98 принятых заявок, 39 выданных выписок. Прием длится 7-10 минут, далее ожидание результата выписки в зависимости от технических возможностей занимает от 10 минут до нескольких часов", - говорит РБК-Украина директор департамента ЦПАУ КГГА Наталья Шамрай.

Что нужно иметь при себе

Надо иметь при себе мобильный телефон, потому что на него для верификации приходит код. При желании можно указать электронную почту. На нее придет выписка, сформированная системой. У администраторов ЦПАУ есть обязанность выдать этот выписку гражданину в распечатанном виде.

По ее словам, с самого утра динамика по выдаче выписок шла очень хорошо: первого заявителя приняли в 9:00 утра, а в 9:20 уже получили выписку.

Важно

Сам факт обновления данных в ЦПАУ не означает вручение повестки, отмечает Наталья Шамрай. По ее словам, это исполнение нормы закона.

"Центры предоставления административных услуг выполняют возложенную на них эту функцию, а все остальные связанные с мобилизацией действия - это уже компетенция других соответствующих органов, а не ЦПАУ", - говорит она.

В то же время, уточнение и обновление данных в ТЦК и СП так или иначе включает в себя процедуру прохождения ВВК, так как нужно иметь не только данные о месте жительства, но и о состоянии здоровья военнообязанных. После прохождения ВВК имеющие для этого законные основания получат отсрочку от службы.

Новый закон о мобилизации: при чем здесь ЦПАУ

18 мая вступил в силу в закон о мобилизации. Согласно нововведениям, все военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК и СП.

Это можно сделать как в самом военкомате, так и через электронный кабинет, воспользовавшись приложением Резерв+. Еще один вариант - обновить данные через ЦПАУ.

На это у военнообязанных есть 60 дней, начиная с 18 мая. Последним днем для обновления данных считается 16 июля включительно.