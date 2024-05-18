Лайфхак для автомобилистов, как быстро очистить лобовое стекло без "химии"
Путешествуя на авто, можно в любой момент попасть в неожиданную ситуацию. Например, после ливня остаться со сломанными стеклоочистителями и при этом не иметь под руками химических средств для очистки стекла.
Как быстро очистить лобовое стекло в автомобиле, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Tips and Tricks.
Как быстро очистить лобовое стекло
Эксперты советуют всегда держать в автомобиле яблоки, именно они помогут в очистке стекла. Для этого нужно просто разрезать фрукт пополам и пройтись им по стеклу.
Этот яблочный трюк подходит не только для дождливых дней. Это также спасение от надоедливых брызг и грязи. Также яблоком можно очищать и фары.
Природная яблочная кислота попадет на стекло и будет способствовать тому, что во время дождя капли будут быстро стекать по стеклу и таким образом не будут ухудшать видимость дороги.
Полезные советы:
- для натирания стекла используйте свежее яблоко, не имеющее гнилых мест
- не жмите яблоком слишком сильно, чтобы не повредить стекло
- желательно удалить серединку яблока, чтобы зернышки не поцарапали стекло
Трюк с яблоком можно использовать зимой, чтобы избежать налипания снега на лобовое стекло.
Также водителям целесообразно иметь в бардачке небольшую бутылочку с нашатырным спиртом. Это средство поможет избавиться даже от стойких мелких точек на лобовом стекле.
Для очищения налейте небольшое количество нашатырного спирта в воду и протрите окно, после чего смойте раствор водой и протрите стекло досуха. При этом лучше использовать мягкую ткань.
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