"Динамо" уверенно одолело "Кривбасс" на старте тура УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 29-й тур

"Динамо" – "Кривбасс" – 3:1

Голы: Ванат, 4 (пенальти), Шапаренко, 6, Дубинчак, 81 – Твердохлиб, 19

Активный старт встречи от "бело-синих" обернулся двумя голами в стартовые десять минут. Сначала Ванат уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол против Ярмоленко. А потом Шапаренко протянул мяч к углу штрафной и точно пробил в дальний угол.

Команда Юрия Вернидуба довольно быстро пришла в себя. "Кривбасс" провел серию атак и сумел сократить отставание еще до середины первой половины. Это Твердохлиб головой замкнул на дальней штанге навес Бандейры с правого фланга.

К концу тайма криворожцы создали еще несколько моментов. Вот Вакулко издали пробил мимо штанги. Дальше Дибанго с острого угла не смог переиграть Бущана. Затем Твердохлиб после углового пробил мимо ворот головой. "Динамо" ответило ударом Дубинчака с передачи Ваната – выше ворот.

После перерыва "Кривбасс" продолжил искать счастья у владений киевлян. В частности выстрел Бандейры с дистанции прошел над воротами, а Принс пробил у Бущана после навеса. Хозяева же создали момент усилиями Буяльского, среагировавшего на отскок, но тот пробил в штангу.

В конце концов, "Динамо" отличилось в третий раз. На 81-й минуте Волошин на правом углу вратарской сбросил мяч Дубинчаку после навеса с левого фланга. Защитнику осталось только не промахнуться в пустые ворота криворожцев – 3:1 в итоге.

Благодаря победе "Динамо" увеличило отрыв от третьего места в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Александра Шовковского набрали 66 очков и за тур до конца чемпионата на 12 пунктов опережают "Кривбасс". Криворожский коллектив не опустится ниже 3-й строчки.