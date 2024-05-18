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Проезд в городском транспорте Киева: сколько стоят билеты и где их купить

Киев, Суббота 18 мая 2024 18:30
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Проезд в городском транспорте Киева: сколько стоят билеты и где их купить Фото: сколько стоит приезд в городском транспорте Киева (www.facebook.com/KyivDigital)
Автор: Ярослава Борзова

Жители и гости Киева для быстрого перемещения могут воспользоваться различными видами транспорта. Необходимые билеты пассажиры могут приобрести как на месте, так и в цифровом формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

На какой транспорт распространяются тарифы

Как отмечают в Киевской городской госадминистрации, стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения (автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене - ред.) зависит от количества поездок.

Так, проезд в городском транспорте столицы составляет:

  • в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере - 8,00 грн на одну поездку;
  • в городской электричке - 15,00 грн на одну поездку;
  • в метрополитене - 8,00 грн на одну поездку.

Сам проездной может быть приобретен на весь месяц или на половину, на один вид транспорта или несколько.

Приобретение билета в цифровом формате

В Киеве действует более 2000 мест для пополнения транспортных карт и покупки QR-билетов для проезда в общественном транспорте.

Сейчас в Киеве действуют:

  • 198 терминалов самообслуживания на остановках наземного транспорта и 304 терминала на 52 станциях метрополитена. В терминалах можно купить или пополнить транспортную карту и приобрести QR билеты.
  • около 1800 терминалов Easy Pay. Easy Pay дает возможность пополнить транспортную карту.
  • около 322 Т-киосков. В Т-киосках можно приобрести транспортную карту.
  • Кассы на 3-х станциях метрополитена. В кассах можно приобрести или пополнить транспортную карту.

Со всеми точками продаж и пополнения можно ознакомиться на городской карте.

QR-билеты

Кроме того, для удобной оплаты проезда городское приложение "Киев Цифровой" предоставляет сервис пополнения транспортной карты и покупки QR-билетов. По номеру и пин-коду транспортную карту можно привязать к приложению, чтобы пополнять ее с банковской карты в любой момент.

В КГГА отмечают, что оплата проезда QR-билетами производится в "Киев Цифровой" с экрана смартфона.

Также в приложении можно купить билет для другого пользователя. Чтобы отправить QR-билет на электронную почту или в удобный мессенджер, нужно только нажать кнопку "Поделиться билетом".

Маршруты столичного транспорта

Как сообщалось ранее, маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев в Киеве можно найти онлайн. Некоторые направления движения общественного транспорта можно отслеживать на онлайн-карте.

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