На трассе Киев-Одесса дальнобойщики протестовали из-за изменений в мобилизации

На трассе Киев-Одесса в Кировоградской области сегодня, 18 мая, протестовали дальнобойщики. Причиной протеста стали изменения в мобилизацию, которые вступили в силу сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Нацполиции Елены Бережной.

Сегодня днем в соцсетях появились фото и видео с трассы Киев-Одесса, на которых можно было увидеть большое количество грузовиков, стоящих вдоль автодороги. Также была информация, что это якобы акция протеста водителей фур, не согласных с новым законом о мобилизации. Эту информацию в комментарии подтвердили в Нацполиции.

По словам Бережной, протест устроили водители грузовиков международных перевозок. Поводом для протеста, как рассказала она, стало то, что по новому закону о мобилизации они якобы не смогут выезжать за границу.

"Поэтому водители грузовиков провели мирную акцию протеста, встали по обе стороны дороги Киев-Одесса на территории Кировоградской области, движение транспорта не перекрывали, пути были проездные. Было до 100 автомобилей, сейчас уже около 15 осталось", - отметила Бережная.

Пресс-секретарь Нацполиции подчеркнула, что нарушений публичного порядка во время акции протеста дальнобойщиков не было. У места проведения протеста присутствовали полицейские наряды.

"На ночь тоже останутся два наряда", - добавила она.