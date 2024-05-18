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Мужчины в Украине должны носить при себе военно-учетный документ: что это такое

Украина, Суббота 18 мая 2024 15:17
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Мужчины в Украине должны носить при себе военно-учетный документ: что это такое Фото: мужчины должны носить при себе военно-учетный документ (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Мужчины призывного возраста в Украине должны иметь при себе военно-учетный документ. Для разных категорий военнообязанных - это разные документы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому".

Как отмечается, военно-учетными документами являются:

  • для призывников - удостоверение о приписке к призывному участку;
  • для военнообязанных - военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
  • для резервистов - военный билет.

Напомним, Кабинет Министра изменил порядок оформления и выдачи военно-учетного документа. Согласно постановлению №559, военно-учетные документы для призывников, военнообязанных и резервистов будут выдаваться по новому образцу.

Закон о мобилизации

В Украине 18 мая официально вступил в силу новый закон о мобилизации. Он унормирует некоторые процессы мобилизации, отсрочки, бронирования и учета военнообязанных.

Детальнее обо всех изменениях в процессе мобилизации - в материале РБК-Украина.

Кроме того, важным пунктом нового закона является обновление учетных данных военнообязанных. Это нужно сделать до 16 июля. Обновить информацию можно в центрах предоставления админуслуг, ТЦК и через новое мобильное приложение "Резерв+".

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