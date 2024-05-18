Штурм на Часов Яр отразили подразделения ГУР: разведка показала видео боя
Российская армия с помощью большого количества техники пыталась штурмовать Часов Яр в Донецкой области. Но подразделения Главного управления разведки дали отпор врагу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГУР в Telegram.
"17 мая враг в очередной раз попытался взять город Часов Яр штурмом. Для атаки россияне привлекли аж 20 единиц техники. Воины подразделений активных действий Kraken, "Артан" и Международного Легиона ГУР МО Украины сорвали дерзкое намерение врага - сожгли бронетехнику и разбили вражеские ряды", - рассказали в разведке.
Сейчас Часов Яр остается под контролем украинской армии, а в городе нет ни одного оккупанта.
Бои за Часов Яр и ситуация на фронте
Напомним, уже несколько месяцев российские войска пытаются захватить Часов Яр вблизи оккупированного Бахмута. Бои сейчас ведутся вблизи окрестностей города, но врагу не удается прорвать оборону украинских воинов.
Сегодня, 18 мая, президент Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ отразили штурм россиян на Часов Яр и уничтожили 20 единиц бронетехники врага. Но подробностей боя он не раскрыл.
Кроме того, сегодня, по данным Генштаба, уже произошло около 80 боевых столкновений. Самым горячим остается Покровское направление, также продолжаются бои в Харьковской области. Подробнее - читайте в актуальной сводке Генштаба.
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