Штурм на Часов Яр отразили подразделения ГУР: разведка показала видео боя

Российская армия с помощью большого количества техники пыталась штурмовать Часов Яр в Донецкой области. Но подразделения Главного управления разведки дали отпор врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГУР в Telegram.

"17 мая враг в очередной раз попытался взять город Часов Яр штурмом. Для атаки россияне привлекли аж 20 единиц техники. Воины подразделений активных действий Kraken, "Артан" и Международного Легиона ГУР МО Украины сорвали дерзкое намерение врага - сожгли бронетехнику и разбили вражеские ряды", - рассказали в разведке. Сейчас Часов Яр остается под контролем украинской армии, а в городе нет ни одного оккупанта.