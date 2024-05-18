Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон об иноагентах. Но грузинский парламент может одолеть вето президента и окончательно одобрить документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Грузии в Facebook и грузинское агентство SOVA .

"Сегодня я наложила вето на "российский" закон. Этот закон по своей сути и по своему духу - российский закон, который противоречит нашей конституции и противоречит всем европейским нормам, настолько, что препятствует нашему европейскому пути", - заявила Зурабишвили в обращении к грузинскому народу.

По ее словам, документ с президентским вето вернут грузинскому парламенту сегодня.

"Этот закон не подлежит ни изменениям, ни усовершенствованию, и поэтому очень простое вето - этот закон должен быть отменен", - подчеркнула президент Грузии.

История с законом об иноагентах еще не завершена

Грузинская конституция предусматривает право парламента обойти вето президента. И для этого у руководящей партии "Грузинская мечта" есть достаточное количество голосов, отмечает агентство SOVA.

Ожидается, что грузинский парламент окончательно одобрит скандальный закон в середине июня. Но грузинская конституция не определяет сроки преодоления вето президента.