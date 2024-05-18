Как быстро найти ближайший "пункт несокрушимости": пошаговая инструкция

В Украине снова вводят отключения света. Украинцы могут воспользоваться "пунктами несокрушимости", которые должны быть обеспечены электроэнергией и интернетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Найти нужный "пункт несокрушимости" можно в приложении "Дія". На главном экране находится интерактивная карта, где можно найти ближайший пункт, узнать график работы, а также проложить маршрут.

На карте можно установить фильтры "Открыто сейчас", "Доступно для людей с инвалидностью", "Удобства". Есть возможность оставить отзыв о состоянии "пунктов несокрушимости".

Также можно заранее загрузить карту выбранного региона, чтобы получить доступ к ней даже без интернета.

Найти ближайший "пункт несокрушимости" также можно с помощью чат-ботов: