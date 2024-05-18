Как быстро найти ближайший "пункт несокрушимости": пошаговая инструкция
В Украине снова вводят отключения света. Украинцы могут воспользоваться "пунктами несокрушимости", которые должны быть обеспечены электроэнергией и интернетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Найти нужный "пункт несокрушимости" можно в приложении "Дія". На главном экране находится интерактивная карта, где можно найти ближайший пункт, узнать график работы, а также проложить маршрут.
На карте можно установить фильтры "Открыто сейчас", "Доступно для людей с инвалидностью", "Удобства". Есть возможность оставить отзыв о состоянии "пунктов несокрушимости".
Также можно заранее загрузить карту выбранного региона, чтобы получить доступ к ней даже без интернета.
Найти ближайший "пункт несокрушимости" также можно с помощью чат-ботов:
Отключения света в Украине
Напомним, в последние дни в Украине фиксируется дефицит электроэнергии, в частности из-за похолодания. Поэтому энергетики вынуждены вводить аварийные отключения света и отключения по графику.
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина рассказал, почему в Украине фиксируется дефицит электроэнергии и что будет летом.
Также мы объясняли, как украинцам оставаться с интернетом и связью при отключениях света.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.