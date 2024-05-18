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Премьер Эстонии назвала причину, почему Украина получает недостаточно поддержки

Эстония, Суббота 18 мая 2024 21:41
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Премьер Эстонии назвала причину, почему Украина получает недостаточно поддержки Фото: Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (wikimedia)
Автор: Карина Левицкая

Украина получает недостаточно поддержки со стороны партнеров и мира. И на это есть объяснение.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Каллас считает, что достаточной поддержке Украины со стороны свободного мира препятствует страх.

Во время дискуссии премьеру Эстонии задали вопрос, что мешает свободному миру поддерживать Украину в достаточном объеме.

"Нас в поддержке Украины сдерживает страх. У стран есть разные страхи, то ли ядерный страх, то ли страх эскалации, то ли страх миграции. Мы не должны попасть в ловушку страха, потому что это именно то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы мы боялись и не поддерживали Украину из-за страха", - сказала Каллас.

Она также подчеркнула, что следует поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мы будем действовать решительно и не позволим нашим противникам диктовать наше будущее", - добавила премьер-министр.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что благодарен всем, кто помогает Украине, но в то же время он обвиняет всех, кто делает недостаточно.

Он подчеркнул, что сейчас Украина страдает от задержек и недостаточных поставок военной помощи, которые приходится компенсировать самопожертвованием украинских солдат.

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