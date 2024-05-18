Зеленский заявил о перспективах нового контрнаступления ВСУ и назвал условие
У Украины есть перспективы для нового контрнаступления. Но сначала нужно стабилизировать фронт и остановить наступление России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского интервью AFP.
"Есть перспективы. Для этого надо, прежде всего, стабилизировать ситуацию на фронте. Сейчас она нестабильна. Сейчас их очередь. Их нужно остановить. Мы их остановим, и потом надо иметь соответствующую укомплектованность бригад, чтобы рассчитывать на следующие шаги, контрнаступательные и т.д.", - заявил глава государства.
На вопрос о том, будет ли контрнаступление ВСУ в 2025 году, Зеленский ответил: "Не могу сказать. Но знаю (когда будет, - ред.), но не могу (сказать, - ред.)".
Что происходит на фронте
Следует отметить, что в 2022 году Украина провела несколько крупных наступательных операций. Благодаря им удалось отбросить российские войска от Киева, освободить север Украины, Харьковскую и Херсонскую области.
В 2023 году Украина готовила новое контрнаступление, которое началось летом. Однако не удалось добиться желаемых результатов. ВСУ столкнулись с сильной обороной врага в Запорожской и Донецкой областях.
Пока ситуация на фронте напряженная. Оккупанты атакуют на нескольких направлениях сразу. Войска РФ хотят прорвать оборону ВСУ в районе Авдеевки, захватить Часов Яр на Бахмутском направлении. Это позволит им продвинуться вглубь Донецкой области.
Кроме того, россияне пошли в наступление на севере Харьковской области. Продвижение врага остановили, но бои там продолжаются.
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