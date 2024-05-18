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Умеров о наступлении РФ в Харьковской области: держим позиции, но нужно оружие

Харьков, Суббота 18 мая 2024 13:02
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Умеров о наступлении РФ в Харьковской области: держим позиции, но нужно оружие Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные удерживают позиции в Харьковской области, где россияне начали наступление. Но нужно больше оружия и решить проблемы с задержками в поставках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в интервью CNN.

"Оружие поступает с опозданием, и россияне этим пользуются. Поставки задержались на полгода. Поэтому они и расширили фронт, чтобы не позволить нам воспользоваться этим оружием", - сказал министр.

Умеров подчеркнул, что, несмотря на задержки в поставках оружия, Силы обороны Украины держат позиции и отбивают атаки.

"Мы также пытаемся эвакуировать из пограничных городов гражданское население, которое они (россияне, - ред.) обстреливают. Следовательно, мы держим позиции", - добавил глава Минобороны.

Министр подчеркнул, что Украине нужно больше средств ПВО, артиллерии, БМП, БТР и боеприпасов. На вопрос о том, доходит ли американская помощь до линии фронта, Умеров ответил "да". Но он добавил, что проблема заключается в задержках с поставками вооружения.

Наступление РФ в Харьковской области

В ночь на 10 мая оккупационные войска РФ начали повторное наступление на севере Харьковской области. Оккупанты пытаются зайти в город Волчанск и заняли несколько населенных пунктов рядом.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, самая глубокая точка продвижения врага - до 10 километров. Главком ВСУ Сырский отмечает, что Россия расширила линию фронта на 70 км.

При этом Зеленский считает, что наступление России на севере Харьковской области может стать первой волной атак врага.

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