Новая эра в хевивейте. Что изменится в случае победы Усика над Фьюри либо его поражения

Украинский боксер Александр Усик сойдется в ринге с британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелейшей весовой категории.

Бой Усик – Фьюри состоится 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Начало поединка не раньше 00:30 по киевскому времени. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Абсолютных чемпионов мира хевивейт не видел давно. В ноябре 1992 года Риддик Боу одолел по очкам другого элитного боксера той эпохи Эвандера Холифилда и взял под контроль пояса трех главных боксерских организаций. Правда, позже со скандалом потерял один из них – отказался сразиться с Ленноксом Льюисом и после угроз WBC публично выбросил их пояс в мусорный бак.

Сам Льюис впоследствии пережил нечто подобное. Британский боксер осенью 1999-го по очкам одолел Холифилда и сосредоточил в своих руках важнейшие чемпионские титулы – WBC, WBA и IBF. Впрочем, пробыл абсолютным чемпионом Льюис всего полгода. Он не захотел драться с Джоном Руисом и потерял пояс WBA. С тех пор абсолютов в тяжелом весе не было.

Список абсолютных чемпионов мира в эпоху трех поясов (WBC, WBA и IBF):

Майк Тайсон – 1987-1990 гг.

Джеймс Дуглас – 1990 г.

Эвандер Холифилд – 1990-1992 гг.

Риддик Боу – 1992 г.

Леннокс Льюис – 1999-2000 гг.

Что будет, если победит Усик

Украинец станет абсолютным чемпионом мира. Он окончательно станет рядом с братьями Кличко в боксерском пантеоне Украины. Летом 2011 года Владимир Кличко замкнул на семье все чемпионские пояса, одолев по решению судей чемпиона по версии WBA Дэвида Хэя. Младший из братьев уже контролировал титулы WBO, IBF и IBO, а на плечах старшего развевался пояс WBC.

Впрочем, радость Усика будет недолгой. Международная боксерская федерация (IBF) решила, что украинский боксер просрочил обязательную защиту чемпионского пояса. Этот титул уже 1 июня разыграют официальный претендент на пояс Филип Хргович из Хорватии и британец Даниель Дюбуа. Этот поединок тоже примет Kingdom Arena в Эр-Рияде.

Что будет, если победит Фьюри

Британец ненадолго станет undisputed в сверхтяжелом весе. Даже после потери пояса IBF в начале лета у Фьюри будет больше всего титулов с 2015 года. Тогда "Цыганский Король" по решению судей одолел Владимира Кличко и забрал пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Сценарий с боем-реваншем с Усиком, а затем еще одним поединком с кем-то из пары Хргович – Дюбуа пока из категории фантастики.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри планируется провести в октябре этого года. Его победитель уже не будет носить титул абсолютного чемпиона. Вероятность проведения второго поединка в случае победы британца в первом не слишком велика. Особенно если выступление "Цыганского Короля" будет далеким от убедительности. Эксцентричный боксер вполне может в энный раз объявить о завершении карьеры.

Где смотреть бой Усик – Фьюри

Эксклюзивным транслятором боя в Украине стал медиасервис MEGOGO. Просмотреть поединок в прямом эфире можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и в отдельном поп-ап-канале, который появится в день события.

Комментировать бой будет Владимир Кобельков. В прошлом году поединок Усика против британца Даниеля Дюбуа он комментировал в паре с Сергеем Лукьяненко. Теперь последний вместе с Дмитрием Аветисяном будет комментировать андеркард битвы чемпионов. Старт студии запланирован на 19:00 по киевскому времени.