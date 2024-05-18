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Промпредприятия готовы развивать распределенную генерацию при условии решения долгов на рынке, - ФРУ

Суббота 18 мая 2024 21:17
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Промпредприятия готовы развивать распределенную генерацию при условии решения долгов на рынке, - ФРУ Фото: промпредприятия готовы развивать распределенную генерацию при условии решения долгов на рынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Украинские промышленные предприятия готовы развивать систему распределенной генерации, но ожидают обеспечения ликвидности и урегулирования многомиллиардных долгов на балансирующем рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Федерации работодателей Украины к премьер-министру и главе НКРЭКУ.

Как отмечается, промышленные предприятия заинтересованы принять участие в развитии системы распределенной генерации электроэнергии. У некоторых компаний-членов ФРУ уже есть соответствующие проекты, а некоторые в процессе их реализации. В то же время уточняется в обращении, они сталкиваются с рядом вопросов и проблем в регуляторном поле и нуждаются в стратегических решениях от власти.

Поэтому для привлечения промышленных предприятий в развитие электрогенерации в организации предложили разработать четкий план, в каких регионах и какая именно генерация должна быть построена, обеспечить ликвидность рынка, урегулировать проблему многомиллиардных долгов на балансирующем рынке электроэнергии, создать фонд страхования от военных рисков, а также госфонд с восстановление энергетики и ряд других решений.

Для ускорения развития маневровой генерации с использованием природного газа в ФРУ предложили сократить срок выдачи лицензий на производство и поставку электроэнергии, упростить и удешевить процедуры подключения электрогенерирующих установок к газораспределительным и газотранспортным сетям.

Для обсуждения текущих вопросов в Федерации работодателей Украины было предложено руководству НКРЭКУ провести рабочее совещание с участием представителей ФРУ, промышленных предприятий, Укрэнерго, Оператора ГТС Украины и других заинтересованных сторон. Также там предложили приобщить представителей ФРУ к работе Штаба по подготовке к следующему отопительному сезону.

Как сообщалось, Укрэнерго планирует в течение этого года полностью рассчитаться с участниками балансирующего рынка электроэнергии и снизить долги перед электростанциями до нуля. Для этого компания планирует раз привлечь финансирование от доноров.

По словам председателя правления компании Владимира Кудрицкого, погашение задолженности на балансирующем рынке позволит инвесторам в системы накопления энергии, а также газовой пиковой генерации иметь адекватную экономическую модель работы на рынке.

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Электроэнергия
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