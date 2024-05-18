В Минобороны объяснили, нужно ли забронированным проходить ВВК

Забронированные военнообязанные должны пройти ВВК, если не проходили ее в последние пять лет. При этом военкомат должен выдать соответствующее направление.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Штрафы, повестки, ВВК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому .

Как пояснили в Минобороны, если забронированные военнообязанные не проходили медицинское освидетельствование в течение пяти лет, то это нужно сделать.

"Но в любом случае, они могут пройти его только после получения соответствующего направления от ТЦК СП", - уточнили в ведомстве.

Бронь от мобилизации в Украине

Во время военного положения в Украине для специалистов критической инфраструктуры действует бронь от мобилизации. На днях Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных. Сотрудники критически важных предприятий ТЭК и ІТ будут бронироваться без ограничений.

Напомним, в апреле разгорелся скандал после того, как Минкульт подтвердил статус критически важных предприятий для телеканалов марафона "Единые новости".

Отметим, с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Подробнее о нем - в материале.