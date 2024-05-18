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Оккупанты вторые сутки подряд штурмуют Часов Яр колоннами танков и БМП

Часов Яр, Суббота 18 мая 2024 14:38
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Оккупанты вторые сутки подряд штурмуют Часов Яр колоннами танков и БМП Фото: оккупанты вторые сутки подряд штурмуют Часов Яр с техникой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска вторые сутки штурмуют Часов Яр в Донецкой области с помощью техники. В ходе боев ВСУ удается уничтожать технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В ВСУ отмечают, что вторые сутки подряд в направлении населенного пункта Новый противник широко применяет бронетехнику.

"Так, за прошедшие сутки российские подразделения двумя танками и 21 боевой машиной пехоты пытались вклиниться в наш боевой порядок, но понесли потери и отступили", - говорится в сводке Генштаба.

Уже сегодня россияне задействовали танк, два БМП и два бронеавтомобиля "Тигр". В ходе боя украинские защитники уничтожили танк и две БМП, противник снова отступил.

За прошедшие сутки на всей линии фронта произошло 116 боевых столкновений. С начала этих суток произошло уже 22 боевых столкновения, некоторые из них еще продолжались по состоянию на 13:00.

Ситуация на фронте

Оккупанты неделю назад пошли в наступление на севере Харьковской области. Особое внимание приковано к этому участку фронта из-за близости к Харькову. Кроме того, это повторная попытка оккупантов, эту часть Харьковской области ВСУ освободили осенью 2022 года.

Однако россияне также пытаются продавить украинскую оборону вблизи Авдеевки и на Бахмутского направления. В частности, армия РФ хочет захватить город Часов Яр. Это откроет ей путь на Краматорскую агломерацию.

Что происходит на фронте и может ли Украина остановить российское наступление - в материале РБК-Украина.

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