Властям не стоит повышать акцизы на горючее, оснований для этого нет, - экономист

Пока нет оснований для повышения акцизов на горючее, ведь мировые цены на бензин и дизель падают. Зато стоит ответить на вопрос, почему наши цены никогда не соответствуют мировым тенденциям.

"Что касается поднятия цен на горючее, то здесь тоже интересная история. Если вы посмотрите мировые цены, то они сейчас не то чтобы сильно растут. Но у Украины такая сложилась история, что когда мировые цены растут, наши цены растут тоже. Зато когда мировые цены падают - наши цены в лучшем случае стоят на месте, а иногда - снова растут. , кто задействован в этой сфере. Вот здесь действительно возникают вопросы", - заметил эксперт.

По его словам, перед повышением тарифов следует обязательно проанализировать экономическое положение в стране, ведь население сейчас находится в крайне сложном положении.

"Следует просчитывать последствия и способность граждан платить деньги. Если все-таки правительство считает, что могут платить, и это не приведет к потенциальным беспорядкам – тогда проблем нет. Но если возникнут проблемы, то лучше подумать дважды, чем делать этот шаг. Мы имеем просто объяснять нашим партнерам, что это все делается в целях сохранения социальной стабильности в Украине, что очень важно в условиях ведения полномасштабной войны", - резюмировал Усс.

Как известно, Кабмин подготовил проект закона, предусматривающий постепенный рост ставок акцизов на топливо с 1 июля 2024 года и вплоть до 31 декабря 2027 года (включительно).

Первый этап повышения ставок состоится уже 1 июля. Акциз на бензин вырастет на 30 евро, до €242,60 за 1000 л, на дизель - на 40 евро, до €177,6 за 1000 л. В правительстве необходимость повышения акциза объясняют тем, что это необходимо для выполнения директивы 2003/96/ЕС.

В то же время директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что это решение было принято по рекомендациям Европейской налоговой директивы, которая, во-первых, не обязательна для выполнения, а во-вторых - разрабатывалась еще в конце 1990-х годов, и тоже нуждается в модернизации. Ну а тем временем повышение акциза приведет к разбалансированию рынка, падению производства этих видов горючего и росту зависимости от импорта.