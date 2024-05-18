На этой неделе ВСУ добавили больше уверенности Харьковскому направлению, - Зеленский

Вооруженные силы Украины на этой неделе смогли добавить больше уверенности на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.

"Благодарю всех наших воинов и подразделений Сил обороны Украины, которые и на этой неделе доказали, что российское государство будет платить за все, что оно делает против наших людей, нашего общества", - сказал президент.

Он также поблагодарил украинских военных, которые продолжают оборонять границу.

"Я благодарю каждого нашего воина, которые проявили достаточную стойкость и смогли за эту неделю придать больше уверенности, в частности, Харьковскому направлению. Оккупант теряет свою пехоту и технику - ощутимо теряет, хотя так же как и в 2022 году, рассчитывал на быстрое продвижение по нашей земли", - подчеркнул Зеленский.