На этой неделе ВСУ добавили больше уверенности Харьковскому направлению, - Зеленский
Вооруженные силы Украины на этой неделе смогли добавить больше уверенности на Харьковском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.
"Благодарю всех наших воинов и подразделений Сил обороны Украины, которые и на этой неделе доказали, что российское государство будет платить за все, что оно делает против наших людей, нашего общества", - сказал президент.
Он также поблагодарил украинских военных, которые продолжают оборонять границу.
"Я благодарю каждого нашего воина, которые проявили достаточную стойкость и смогли за эту неделю придать больше уверенности, в частности, Харьковскому направлению. Оккупант теряет свою пехоту и технику - ощутимо теряет, хотя так же как и в 2022 году, рассчитывал на быстрое продвижение по нашей земли", - подчеркнул Зеленский.
Ситуация в Харьковской области
Напомним, с 10 мая в Харьковской области значительно обострилась ситуация. Это произошло после попытки российских военных прорвать оборону Вооруженных Сил Украины.
Значительных успехов достичь им не удалось, однако оккупанты заняли несколько населенных пунктов в "серой зоне".
Однако главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия расширила зону боевых действий в области еще на 70 километров.
Подробнее о мнении Сырского по этому поводу и вероятном намерении РФ можно узнать в материале.
РБК-Украина также сообщало, куда обратиться, если вам необходимо эвакуироваться из Харьковской области.
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