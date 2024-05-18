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На этой неделе ВСУ добавили больше уверенности Харьковскому направлению, - Зеленский

Украина, Суббота 18 мая 2024 19:36
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На этой неделе ВСУ добавили больше уверенности Харьковскому направлению, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вооруженные силы Украины на этой неделе смогли добавить больше уверенности на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.

"Благодарю всех наших воинов и подразделений Сил обороны Украины, которые и на этой неделе доказали, что российское государство будет платить за все, что оно делает против наших людей, нашего общества", - сказал президент.

Он также поблагодарил украинских военных, которые продолжают оборонять границу.

"Я благодарю каждого нашего воина, которые проявили достаточную стойкость и смогли за эту неделю придать больше уверенности, в частности, Харьковскому направлению. Оккупант теряет свою пехоту и технику - ощутимо теряет, хотя так же как и в 2022 году, рассчитывал на быстрое продвижение по нашей земли", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, с 10 мая в Харьковской области значительно обострилась ситуация. Это произошло после попытки российских военных прорвать оборону Вооруженных Сил Украины.

Значительных успехов достичь им не удалось, однако оккупанты заняли несколько населенных пунктов в "серой зоне".

Однако главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия расширила зону боевых действий в области еще на 70 километров.

Подробнее о мнении Сырского по этому поводу и вероятном намерении РФ можно узнать в материале.

РБК-Украина также сообщало, куда обратиться, если вам необходимо эвакуироваться из Харьковской области.

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