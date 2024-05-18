Как не попасть в ДТП: мотоциклистам дали важные советы

В Украине водители мопедов, мотоциклов и скутеров являются полноценными участниками дорожного движения. Поэтому им также следует помнить об ПДР и соблюдать их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области .

"Следует помнить, что легкомыслие и пренебрежение ПДД может привести к трагическим последствиям", - констатировали в полиции.

О чем нужно помнить

Потому правоохранители напомнили некоторые важные правила. А именно:

перед выездом проверить техническое состояние транспортного средства на исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;

водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах;

водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять;

управлять мотоциклом, мопедом (скутером) разрешается с 16 лет, наличия водительского удостоверения и других необходимых документов;

во время маневра обязательно следует пользоваться зеркалами заднего вида и визуально проверить "мертвую зону";

водители мотоциклов, двигаясь по группам, должны ехать один за другим;

иметь медицинскую аптечку и знак аварийной остановки;

не обгонять других водителей с правой стороны;

не двигаться раздельной полосой в пробке;

не управлять транспортным средством в состоянии опьянения.

ДТП в Украине

В Украине постоянно случаются ДТП с участием мотоциклов, мопедов и скутеров.

Например, только во Львовской области за четыре месяца 2024 года в таких авариях травмировались 66 человек и 5 человек погибли.

Всего за этот период в регионе зафиксировали 58 ДТП с пострадавшими с участием упомянутых транспортных средств. Из них 30 ДТП по вине водителей двухколесного транспорта.

Напомним, в августе прошлого года в Сумах произошло ДТП с участием мотоцикла Loncin и автомобиля Volkswagen Golf. Один из участников аварии погиб, еще трое пострадали. А в 2021 году в Ровенской области столкнулись два мотоцикла. Тогда погиб 15-летний подросток.