Как не попасть в ДТП: мотоциклистам дали важные советы
В Украине водители мопедов, мотоциклов и скутеров являются полноценными участниками дорожного движения. Поэтому им также следует помнить об ПДР и соблюдать их.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.
"Следует помнить, что легкомыслие и пренебрежение ПДД может привести к трагическим последствиям", - констатировали в полиции.
О чем нужно помнить
Потому правоохранители напомнили некоторые важные правила. А именно:
- перед выездом проверить техническое состояние транспортного средства на исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;
- водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах;
- водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять;
- управлять мотоциклом, мопедом (скутером) разрешается с 16 лет, наличия водительского удостоверения и других необходимых документов;
- во время маневра обязательно следует пользоваться зеркалами заднего вида и визуально проверить "мертвую зону";
- водители мотоциклов, двигаясь по группам, должны ехать один за другим;
- иметь медицинскую аптечку и знак аварийной остановки;
- не обгонять других водителей с правой стороны;
- не двигаться раздельной полосой в пробке;
- не управлять транспортным средством в состоянии опьянения.
ДТП в Украине
В Украине постоянно случаются ДТП с участием мотоциклов, мопедов и скутеров.
Например, только во Львовской области за четыре месяца 2024 года в таких авариях травмировались 66 человек и 5 человек погибли.
Всего за этот период в регионе зафиксировали 58 ДТП с пострадавшими с участием упомянутых транспортных средств. Из них 30 ДТП по вине водителей двухколесного транспорта.
Напомним, в августе прошлого года в Сумах произошло ДТП с участием мотоцикла Loncin и автомобиля Volkswagen Golf. Один из участников аварии погиб, еще трое пострадали. А в 2021 году в Ровенской области столкнулись два мотоцикла. Тогда погиб 15-летний подросток.
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