Минздрав напомнил, какие документы нужны для прохождения МСЭК
В Украине определен четкий перечень документов, которые подают пациенты и врачебные консультативные комиссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
В начале месяца правительство утвердило список документов для прохождения медико-социальной экспертизы.
Для прохождения МСЭК с целью установления или пересмотра инвалидности необходимо представить:
- паспорт гражданина Украины (в случае предъявления ID карты также требуется выписка из реестра территориального общества);
- справку о присвоении регистрационного номера налогоплательщика;
- для мужчин от 18 до 60 лет военный билет (временное удостоверение военнообязанного) или удостоверение о приписке;
- для людей, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах - справка о нахождении в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Медицинские документы, представляющие врачебные консультативные комиссии в МСЭК, таковы:
- направление на МСЭК;
- медицинские документы, касающиеся заболевания или состояния (выписка из медицинской карты);
- результаты лабораторных и других исследований, подтверждающих диагноз или состояние и степень его тяжести;
- план медицинской, профессиональной и индивидуальной реабилитации;
- документы, подтверждающие причинную связь с инвалидностью;
- документы, подтверждающие непрерывную временную нетрудоспособность в течение четырех месяцев.
Кроме того, согласно новым изменениям, причинная связь инвалидности, а также степень потери трудоспособности бывших военнослужащих будет устанавливаться на основании постановления ВЛК, оформленного справкой ВЛК, свидетельством о болезни или протоколом заседания штатной ВЛК.
Степень потери трудоспособности военнослужащему комиссия будет устанавливать после окончания его лечения. На основании данных по потере здоровья комиссия будет разрабатывать программу медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.
Новый закон о мобилизации
Напомним, что сегодня, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Заметим, что, среди прочего, он обязывает военнообязанных украинцев в течение 60 дней обновить данные в ТЦК удобным для них способом.
Отметим, что с сегодняшнего дня это можно сделать не только в ТЦК. Теперь украинцы также могут обновить военные данные в ЦНАПах или через электронный кабинет военнообязанного, воспользовавшись приложением Резерв+.
В своем материале РБК-Украина рассказала, что изменилось в процессе мобилизации и какие штрафы отныне ждут уклонистов.
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