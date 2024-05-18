Минздрав напомнил, какие документы нужны для прохождения МСЭК

В Украине определен четкий перечень документов, которые подают пациенты и врачебные консультативные комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Степень потери трудоспособности военнослужащему комиссия будет устанавливать после окончания его лечения. На основании данных по потере здоровья комиссия будет разрабатывать программу медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.

Кроме того, согласно новым изменениям, причинная связь инвалидности, а также степень потери трудоспособности бывших военнослужащих будет устанавливаться на основании постановления ВЛК, оформленного справкой ВЛК, свидетельством о болезни или протоколом заседания штатной ВЛК.

Для прохождения МСЭК с целью установления или пересмотра инвалидности необходимо представить:

Новый закон о мобилизации

Напомним, что сегодня, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Заметим, что, среди прочего, он обязывает военнообязанных украинцев в течение 60 дней обновить данные в ТЦК удобным для них способом.

Отметим, что с сегодняшнего дня это можно сделать не только в ТЦК. Теперь украинцы также могут обновить военные данные в ЦНАПах или через электронный кабинет военнообязанного, воспользовавшись приложением Резерв+.

В своем материале РБК-Украина рассказала, что изменилось в процессе мобилизации и какие штрафы отныне ждут уклонистов.

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