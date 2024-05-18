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Бойцы "Магуры" разгромили штурм РФ на Покровском направлении: что происходит на фронте

Украина, Суббота 18 мая 2024 19:28
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Бойцы "Магуры" разгромили штурм РФ на Покровском направлении: что происходит на фронте Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные из 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" разгромили российский штурм на Покровском направлении. На этом направлении сегодня сохраняется наиболее напряженная ситуация среди всего фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 47-й бригады и возведение Генштаба.

"Россияне пытались штурмовать с помощью двух БМП и танка, но их вовремя увидели аэроразведчики. Артиллеристы во взаимодействии с операторами FPV-дронов остановили наступление и уничтожили российскую технику", - рассказали в 47-й бригаде.

Также в бригаде показали видео, как бойцы "Магуры" отбивали российский штурм и жгли вражескую бронетехнику.

Ситуация на фронте 18 мая

По данным Генштаба, на Покровском направлении сегодня самое высокое напряжение боевых действий. Украинские военные отбили там сегодня уже 18 вражеских штурмов. Самые ожесточенные бои идут у Новоалександровки. Также враг начал атаковать в районе Невельского.

Еще одно из самых горячих направлений сегодня - Краматорское. Там, по данным Генштаба, количество атак агрессора достигло уже 10 за сегодня. Новыми направлениями штурмовых действий противника днем здесь стали Ивановское и Курдюмовка. По Дилиевке российская авиация нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами.

Также бои продолжаются на Лиманском, Купянском, Кураховском направлениях.

На Харьковском направлении россияне атаковали в районах Липцев и северо-западнее Зеленого, также продолжается бой в районе Волчанска.

Напомним, в Генштабе сообщали, что россияне уже вторые сутки подряд штурмуют Часов Яр в Донецкой области. Во время штурмов враг использует бронетехнику.

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