Что посмотреть в Милане за один день: самые интересные места европейской столицы моды

Невозможно представить человека, который не хотел бы отправиться в европейскую столицу моды, расположенную на севере Италии. Милан имеет богатую, древнюю историю и буквально наполнен произведениями искусства и архитектурными шедеврами.

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Миланский собор

Миланский кафедральный собор - это величественное готическое здание по праву символ Милана и одним из главных его украшений. Его строительство длилось 600 лет.

Возведенный собор из белого мрамора. Его жемчужно-белый фасад, украшенный 135 шпилями и 3400 скульптурами, поражает туристов своей красотой.

Он является одним из самых больших соборов мира. Общая длина храма составляет 158 метров, ширина поперечного нефа - 92 м, высота от основания до самого высокого шпиля - 106,5 м.

Не менее впечатляет и внутреннее убранство собора - здесь можно увидеть самые большие в мире витражи с библейскими сюжетами. Самому старому витражу около 500 лет.

Фото: Миланский собор (wikipedia.org)

Замок Сфорца

Замок Сфорца (Кастелло Сфорцеско, с ит. Castello Sforzesco) был построен в 15 веке, а его декорированием занимался сам Леонардо да Винчи, которому посвящен отдельный зал внутри.

Экспозиция замка включает редкие предметы искусства, предметы повседневности итальянских вельмож эпох Средневековья, Возрождения и Барокко, а также изящную старинную мебель.

В музее располагаются:

последняя работа Микеланджело "Пьета Ронданини";

полотна Андреа Мантенья, Беллини, Филиппино Липпи, Корреджо и Понтормо;

уникальная выставка музыкальных инструментов.

Фото: Замок Сфорца (wikipedia.org)

Галерея Виктора Эммануила II

Милан это настоящий рай для шопинга. Одним из самых посещаемых мест, по-видимому, можно назвать европейскую торговую галерею имени Витторио Эммануэле II.

Она объединяет две исторические площади кафедрального собора - Дуомо и легендарного театра оперы Ла Скала. Место известно не только брендовым бутикам, здесь могут найти воодушевление ценители архитектуры, благодаря продуманному и изысканному архитектурному ансамблю.

Пассаж выполнен в форме латинского креста со стеклянными крышами и огромным куполом в центральной части. Внутри можно увидеть картины из смальты, фрески, скульптуры, лепнину и пол с гербами из мозаики. Кажется, словно оказался внутри огромного калейдоскопа.

Фото: Галерея Виктора Эммануила II (wikipedia.org)

Театр Ла Скала

Театр Ла Скала по праву считается лучшей оперной сценой мира. За строгим и скромным фасадом неоклассического здания скрывается роскошный зрительный зал.

Само здание внешне очень скромное, построенное по проекту Джозеппе Пьермарине. Она имеет удивительную особенность - это акустика зала. Если учесть, что на сцене выступают только звезды мирового уровня, то каждая постановка - своеобразный шедевр.

Фото: Театр Ла Скала (wikipedia.org)

Интерьер оперного театра вполне соответствует как уровню искусства, так и требованиям обязательного дресс-кода: все пронизано роскошью. Золото, бархат, великосветский антураж - все это подчеркивает уровень величия самого места и происходящего на сцене.

Театр Ла Скала (фото из сети)

Королевский дворец

В историческом центре Милана на площади Дуомо находится Королевский дворец (Palazzo Reale di Milano).

Здание было построено в 12 веке как городская ратуша. А в 15 веке к власти пришел Франческо Сфорц и сооружение перестроили - в нем разместилась герцогская резиденция.

Окончательный современный вид дворец приобрел во время правления Габсбургов. В 17 веке, в одном из залов первого этажа, размещался первый в Милане постоянный театр.

В годы Второй мировой войны здание пострадало от бомбежек - была разрушена крыша и начался сильный пожар. Знаменитый Зал кариатида, в котором проводили грандиозные королевские приемы, потерял в огне знаменитую лепнину, роскошную роспись потолка и картины Аппиани.

Реставрация проходила в несколько этапов: первый - в 1960-х, а второй - в 2000-х годах.

Сейчас Королевский дворец стал центром социальной и культурной жизни Милана.

Королевский дворец в Милане (фото из сети)

Арка Мира

Арка Мира (Arco della Pace) - это архитектурная достопримечательность в стиле неоклассицизма.

Парадокс состоит в том, что первоначально проект был задуман как дань победе Наполеона, однако продолжительное строительство кардинально изменило первоначальный замысел к моменту завершения его строительства в 1838 году.В результате смыслом этого исторического сооружения в центре стало противоположное значение - Арка Мира стала символом завершения наполеоновских войн.

Сооружения в форме арки с колоннами особое великолепие придают конные статуи богини победы, расположенные на вершине монумента. На фронтоне размещены аллегорические образы речных богов, обозначающих главные реки Ломбардии, внутри сооружения находятся панно, посвященные значительным для истории страны событиям: падение Наполеона и сюжеты австрийского правления.

Фото: Арка Мира (wikipedia.org)

Музей науки и технологии Леонардо да Винчи

Открытый в здании старинного монастыря эпохи позднего Средневековья национальный музей имени Леонардо да Винчи сегодня стал хранилищем крупнейшего собрания технических изобретений гениального итальянского создателя.

Наверное, это один из самых познавательных музеев Милана: целых три этажа, посвященных всяческим техническим изобретениям человека. Здесь вы найдете все, начиная от парового двигателя и заканчивая подводной лодкой. Радиоволны и электричество, телевидение и телеграф, часы и астрономические приборы - здесь будет интересно и взрослым, и детям.

Музей науки и технологии Леонардо да Винчи (фото из сети)

Парк Семпионе

Парк Семпионе - самая большая зеленая зона Милана, расположенная напротив Дворца Сфорца. Территория украшена фонтанами и скульптурами. Это идеальное место для отдыха, пикника или пешей прогулки.

В парке собралось множество достопримечательностей, благодаря которым можно в целом ознакомиться с итальянской архитектурой 19 века. Каждая дорожка парка именно, посвященная памяти творческих личностей, таких как Шекспир, Ибсен, Шиллер, Готье.

Парк Семпионе (фото из сети)