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На войне погиб пилот истребительной авиации: "Мы потеряли не просто летчика"

Суббота 18 мая 2024 19:17
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На войне погиб пилот истребительной авиации: "Мы потеряли не просто летчика" Пилот совершил десятки боевых вылетов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

На войне погиб пилот-истребитель Денис Василюк. Это произошло во время выполнения боевого задания.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о гибели пилота рассказали на странице 831-й бригады тактической авиации в Facebook .

Представители авиасоединения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которое входит в Воздушное командование "Центр" отметили в посте, что Василюк был бесстрашным и несгибаемым. Подполковник был первым заместителем командира авиационной эскадрильи.

"Мы потеряли не просто летчика, но и надежного боевого побратима, друга и просто замечательного и яркого человека", - говорится в посте.

Василюк был пилотом истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины. Его назвали настоящим профессионалом своего дела, который с начала полномасштабного вторжения совершил немало боевых вылетов.

Также он был полным кавалером ордена "За мужество". Пилот "любил свою семью, свою жизнь, свою службу, свое, наше украинское небо".

"Друг, ты навсегда в строю бригады тактической авиации! Соболезнования родным Дениса! Летчики не умирают, они остаются навеки в небе! Вечное уважение и память Герою!" - резюмировали представители 831-й бригады тактической авиации.

В комментариях пользователи соболезнуют родным Василюка и пишут:

  • "Господи, такой молодой, не хватает слов, чтобы выразить всю боль, когда погибают лучшие - цвет нации! Царство небесное. Вечная и светлая память нашему Герою-Защитнику, нашему светлому Ангелу! Родным искренние соболезнования и огромных сил, чтобы пережить страшное горе"
  • "Нет слов. Душу в клочья. Как? Почему? Зачем? Ушел в небо, полетел лучший сокол. Легких туч тебе, сынок. Родным искреннее материнское сочувствие"
  • "Честь и уважение Герою, что навсегда в небе!".

Напомним, недавно сержант Сил обороны дал нелестный прогноз.

Кроме того, на днях стало известно, что на фронте погиб автор известнейшего снимка Серебрянского леса Денис Зеленый.

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