На войне погиб пилот истребительной авиации: "Мы потеряли не просто летчика"

На войне погиб пилот-истребитель Денис Василюк. Это произошло во время выполнения боевого задания.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о гибели пилота рассказали на странице 831-й бригады тактической авиации в Facebook .

Представители авиасоединения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которое входит в Воздушное командование "Центр" отметили в посте, что Василюк был бесстрашным и несгибаемым. Подполковник был первым заместителем командира авиационной эскадрильи.

"Мы потеряли не просто летчика, но и надежного боевого побратима, друга и просто замечательного и яркого человека", - говорится в посте.

Василюк был пилотом истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины. Его назвали настоящим профессионалом своего дела, который с начала полномасштабного вторжения совершил немало боевых вылетов.

Также он был полным кавалером ордена "За мужество". Пилот "любил свою семью, свою жизнь, свою службу, свое, наше украинское небо".

"Друг, ты навсегда в строю бригады тактической авиации! Соболезнования родным Дениса! Летчики не умирают, они остаются навеки в небе! Вечное уважение и память Герою!" - резюмировали представители 831-й бригады тактической авиации.

В комментариях пользователи соболезнуют родным Василюка и пишут: