На войне погиб пилот истребительной авиации: "Мы потеряли не просто летчика"
На войне погиб пилот-истребитель Денис Василюк. Это произошло во время выполнения боевого задания.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о гибели пилота рассказали на странице 831-й бригады тактической авиации в Facebook .
Представители авиасоединения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которое входит в Воздушное командование "Центр" отметили в посте, что Василюк был бесстрашным и несгибаемым. Подполковник был первым заместителем командира авиационной эскадрильи.
"Мы потеряли не просто летчика, но и надежного боевого побратима, друга и просто замечательного и яркого человека", - говорится в посте.
Василюк был пилотом истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины. Его назвали настоящим профессионалом своего дела, который с начала полномасштабного вторжения совершил немало боевых вылетов.
Также он был полным кавалером ордена "За мужество". Пилот "любил свою семью, свою жизнь, свою службу, свое, наше украинское небо".
"Друг, ты навсегда в строю бригады тактической авиации! Соболезнования родным Дениса! Летчики не умирают, они остаются навеки в небе! Вечное уважение и память Герою!" - резюмировали представители 831-й бригады тактической авиации.
В комментариях пользователи соболезнуют родным Василюка и пишут:
- "Господи, такой молодой, не хватает слов, чтобы выразить всю боль, когда погибают лучшие - цвет нации! Царство небесное. Вечная и светлая память нашему Герою-Защитнику, нашему светлому Ангелу! Родным искренние соболезнования и огромных сил, чтобы пережить страшное горе"
- "Нет слов. Душу в клочья. Как? Почему? Зачем? Ушел в небо, полетел лучший сокол. Легких туч тебе, сынок. Родным искреннее материнское сочувствие"
- "Честь и уважение Герою, что навсегда в небе!".
Напомним, недавно сержант Сил обороны дал нелестный прогноз.
Кроме того, на днях стало известно, что на фронте погиб автор известнейшего снимка Серебрянского леса Денис Зеленый.