ua en ru
Сб, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поразили технику и оккупантов. Пограничники показали, как уничтожают россиян под Бахмутом

Украина, Суббота 18 мая 2024 22:11
UA EN RU
Поразили технику и оккупантов. Пограничники показали, как уничтожают россиян под Бахмутом Фото: военные уничтожают оккупантов дронами (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники показали, как уничтожают российских оккупантов и их позиции на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Пограничники бригады "Месть" нанесли несколько ударных ударов по российским террористам на Бахмутском направлении. В частности, военные уничтожили:

  • состав боекомплекта,
  • автомобили "Урал", "УАЗ",
  • поразили позиции и укрытие оккупантов.

Потери россиян

Напомним, мы сообщали, что сейчас украинские военные уничтожают многие техники и самих оккупантов в Харьковской области. По данным партизан, Москва отправляет на данное направление большое количество неподготовленных срочников, чтобы произвести эффект массовости.

Мы также сообщали, что за последние сутки потери России в войне в Украине составили более 1200 захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Война России против Украины Пограничная служба
NEWS
ВСУ сбили штурмовик Су-25 в Донецкой области
ВСУ сбили штурмовик Су-25 в Донецкой области
DAILY
Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому