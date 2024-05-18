Автомобиль попал под обстрел, выезжая из Волчанска: есть погибшие и раненые

Автомобиль с гражданскими попал под обстрел российских войск в Волчанске. Погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, 16 мая четыре мирных жителя пытались на авто выехать из Волчанска.

"Дорогой по городу они попали под вражеский обстрел. 70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте", - говорится в сообщении.

Кроме того, жена водителя и еще один пассажир получили ранения.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Волчанска

Волчанск Харьковской области находится в 10 км от границы с Белгородской областью. Россияне постоянно обстреливают город со своей территории. Ситуация обстрилась после начала нового наступления оккупантов в Харьковской области 10 мая.

Несмотря на то, что ВСУ держат под контролем ситуацию в районе Волчанска, оккупанты начали массовый террор над гражданским населением, которое осталось в городе.

Украинским правоохранителям удалось вывезти из города пенсионера, которому оккупанты отстрелили палец, а также 19-летнего юношу, которого накануне россияне пытались убить.