Фицо в стабильном, но тяжелом состоянии. Правительство Словакии пока будет работать без него
Словацкий премьер-министр до сих пор находится в больнице, после покушения на него. Его состояние остается тяжелым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk.
По словам министра обороны Роберта Калиняка, из-за тяжелого состояния премьера, перевод его в Братиславу будет невозможен еще в ближайшие дни.
"То же касается предложений из-за границы, которые мы очень ценим", - добавил он.
По словам Калиняка, в последние дни в Банской Быстрице произошло несколько чудес руками врачей, медсестер и всего персонала больницы Рузвельта, куда госпитализирован Фицо после того, как его подстрелили в прошлую среду.
"Я не могу найти слов, чтобы поблагодарить вас за то, что мы приближаемся к положительному прогнозу. Его состояние позволяет регенерацию, господин премьер-министр, конечно, осознает все пределы, которые представляет столь серьезная травма", - сказал министр.
Как будет работать правительство Словакии без Фицо
Он также рассказал, как будет выглядеть управление государством во время госпитализации премьер-министра.
"Мы договорились, что правительство будет продолжать по той программе, которую оно определило. Это значит, что на следующей неделе будет по меньшей мере два заседания правительства, одно стандартное и одно внеочередное, через переговоры по еврофондам. Приближается срок внесения законов в парламент, поэтому государство должно продолжать функционировать", - добавил Калиняк.
Министр также добавил, что у коалиции есть все полномочия, которые сейчас необходимы для обеспечения функционирования государства.
"Вице-премьеры для этого и есть, будь то законы подписывать или что-то другое, у нас есть все эти полномочия", - сказал он.
Покушение на Фицо
Напомним, в среду. 15 мая, на премьер-министра Словакии покушались. Мужчина выстрелил в Фицо около 4 раз из огнестрельного оружия. Премьера срочно доставили в больницу с помощью вертолета.
Вчера прошла уже вторая операция, которая должна улучшить состояние Фицо. Однако врачи до сих пор отмечают, что состояние премьера тяжелое.
Детальнее о том, что произошло и что известно о мотивах, можно узнать в материале РБК-Украина.
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