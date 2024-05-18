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ВСУ отразили штурм Часового Яра и уничтожили 20 единиц бронетехники РФ, - Зеленский

Часов Яр, Суббота 18 мая 2024 20:53
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ВСУ отразили штурм Часового Яра и уничтожили 20 единиц бронетехники РФ, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные отбили сегодня вражеский штурм в районе города Часов Яр в Донецкой области. При этом украинские бойцы уничтожили много российской бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в вечернем видеообращении.

По словам президента, сегодня бои идут не только в Харьковской области, но и на Краматорском, Покровском, Кураховском, южных направлениях. Там, как отметил Зеленский, сложно, но ВСУ дают достойный отпор оккупанту.

"В частности, особенно и отдельно спасибо ребятам, отбившим российский штурм Часового Яра. Наши воины уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупанта. Молодцы, ребята", - сказал глава государства.

Ситуация на фронте

Напомним, по данным Генштаба, сегодня на фронте бои продолжаются, в частности, на Лиманском, Купянском, Кураховском и Харьковском направлениях. Самыми горячими направлениями сегодня являются Покровское и Краматорское.

На Покровском направлении себя проявили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", разгромив штурм оккупантов на бронетехнике.

А зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады сбили уже четвертый месяц штурмовик Су-25 в Донецкой области.

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