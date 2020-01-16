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Авиакатастрофа МАУ: в Иране остаются 10 украинских специалистов

Новости » Общество     16.01.2020 - 00:14
Авиакатастрофа МАУ: в Иране остаются 10 украинских специалистов
Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

Всего было направлено 45 человек

В Иране до сих пор остаются 10 украинских специалистов, которые были направлены туда для расследования причин авиакатастрофы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Зазначється, что соответствующую информацию сообщил президент Владимир Зеленский в посольстве Канады в Украине во время чествования памяти жертв авиакатастрофы.

Он рассказал, что в Иран были отправлены 45 украинских специалистов для участия в расследовании причин авиакатастрофы.

"Часть из них уже вернулась в Украину. Одновременно 10 экспертов остаются в Тегеране и продолжают свою работу", - говорится в сообщении.

Ранее украинские спасатели, которые находились в Иране в связи с авиакатастрофой самолета МАУ под Тегераном, вернулись домой.

РБК-Украина писало, что НАТО не будут привлекать напрямую к расследованию аварии самолета МАУ в Иране.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту. Среди них - 11 украинцев.

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