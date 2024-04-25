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Через російський удар у Донецькій області загинуло три співробітники "Укрзалізниці"

Донецька область, Четвер 25 квітня 2024 19:01
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Через російський удар у Донецькій області загинуло три співробітники "Укрзалізниці" Архівне фото: через російський удар у Донецькій області загинуло три співробітники "Укрзалізниці" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Донецької області загинули три залізничники. Ще четверо дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Унаслідок ворожого удару в Донецькій області під час виконання роботи загинули троє залізничників", - пише компанія.

Також вказується, що четверо працівників дістали осколкові поранення та контузії, їх госпіталізували. Також у компанії назвали імена загиблих.

  • Богдан Ковальов, 26 років;
  • Сергій Кузнецов, 37 років;
  • Михайло Бандрівський, 26 років.

Уточнюється, що всі троє працювали електромеханіками на залізниці. Окремо "Укрзалізниця" повідомила про атаку росіян на Харківську область, де постраждали троє співробітників, а також удар по Черкаській області, де було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Удари росіян по населених пунктах України

Рано вранці голова Черкаської ОВА Ігор Табурець писав, що росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту в регіоні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти обстріляли Балаклію. Влучання зафіксовано біля вокзалу. На поточний момент відомо про 8 постраждалих.

А голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявляв про удар по селищу Удачне, де загинули троє людей.

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