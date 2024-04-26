У Зеленського обговорили з Японією кроки щодо конфіскації заморожених активів РФ
Заступник глави Офісу президента Ірина Мудра зустрілася з Надзвичайним та Повноважним послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою. Сторони розглянули конкретні кроки щодо конфіскації заморожених російських активів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Сторони обговорили зміцнення співпраці для притягнення Росії до відповідальності за її агресивну війну проти України та створення спеціального трибуналу.
"У нас є два ключові принципи, на яких має ґрунтуватися трибунал. Він має бути суворо міжнародним. По-друге, не може бути особистої недоторканності для вищих посадових осіб держави-агресора", - наголосила Ірина Мудра.
Крім цього заступниця голови Офісу президента та посол Японії розглянули конкретні кроки щодо конфіскації заморожених російських активів та впровадження міжнародного компенсаційного механізму.
Конфіскація заморожених російських активів
Раніше ми писали, що за інформацією AP, США навряд чи конфіскують російські активи без згоди G7 та ЄС, попри підписаний великий пакет допомоги президентом США Джо Байденом.
Також ми повідомляли, що, за словами міністра фінансів США Джанет Єллен, є кілька варіантів конфіскації заморожених активів Росії.
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