Україна передала Катару список з іменами 561 дитини, яких вивезли до РФ, - Лубінець

Україна передала Катару список з іменами 561 дитини, які були незаконно вивезені окупантами до Росії. Він вже опрацьовується російською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Ми передали Катару список з іменами 561 української дитини, який уже в російської сторони!", - написав Лубінець.

За його словами, за два дні є низка результатів перемовин у Катарі.

Щодо дітей

Очікується повернення групи українських дітей додому. Деталі наразі не розголошуються. Відбулася передача Катару списку з 561 викраденої української дитини. Він вже опрацьовується російською стороною. Обговорили питання повернення так званих "статусних" дітей: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

"Ми наголосили, що юридично між біологічними батьками й офіційними всиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу. Також Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і пропрацьовувати питання щодо їхнього повернення в Україну. Зазначу, що за нашими даними таких дітей може бути понад 3600", - додав Лубінець.

Щодо цивільних

Катар погодився брати участь у перемовинах з РФ щодо повернення цивільних громадян, які були незаконно затримані країною-агресором.

"Питання повернення додому цивільних, яких незаконно утримує РФ, - постійно у фокусі нашої роботи на міжнародну спільноту", - зазначив омбудсмен.

Лубінець також вкотре спростував пропаганду РФ щодо переговорів про повернення дітей.

"Перемовини ми ведемо за посередництва Катару, прямих переговорів України з Росією не було", - наголосив він.