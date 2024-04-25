Бронезахист від "Темп-3000" рятує військових на полі бою

Виробництво бронезахисту "Темп-3000" - компанія, що зберігає життя. Серед продукції є не лише бронежилети та каски, а й бронекостюми, тактичне екіпірування та балістичні щити. Усе захисне спорядження виготовлене з якісних матеріалів, що забезпечує збереження життя його власника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Науково-виробниче підприємство "Темп-3000" було створено 2001 року, і є найбільшим виробником бронезахисту в Україні.

Підприємство пережило окупацію у Київській області, проте працівникам вдалось визволитись. За 3 тижні вони змогли повністю відновити активну роботу, тому що розуміли, в умовах війни час - розкіш, потрібно якнайшвидше забезпечити захисників потрібним приладдям.

Зазначимо, що підтвердженням якості бронежилета компанії "Темп-3000" є справжня історія українського військового, пише ТСН. Як зазначає медіа, посилаючись на коментар бійця, завдяки захисному елементу від цього виробництва він зміг уникнути загибелі.

Під час обговорення інциденту, що майже коштував йому життя, військовий розповів, як вижив завдяки захисним властивостям бронежилета: “Я лежав в окопі, прямо над нами зірвався АГС, і уламки полетіли на всю мою ліву частину. Мені попало у верхню та нижню частину ноги, у живіт та ближче до пахви. Також заділо руку. Основний удар прийняв на себе бронежилет, але я всеодно втратив нирку, шлунок покремсало, легені трішки. Думаю, якщо б усі осколки пройшли, було б печально… Але в “Темпі” було гарно те, що він закривав мені основну зону тіла".

"Хоча поранення були серйозними, захист, який забезпечив цей бронежилет, врятував бійця від фатальних наслідків”, - зауважують автори матеріалу.

За два останні роки компанія виробила для потреб ЗСУ, Нацгвардії та інших військових формувань близько 200 000 бронежилетів та 100 000 шоломів. Додамо, що "Темп-3000" оперативно постачає потрібну кількість замовленої продукції, адже розташований на території України.

Підприємство володіє власними унікальними українськими технологіями виробництва, має ексклюзивні технологічні та конструкторські розробки виробів, що й забезпечує високий рівень захисту.

Серед переваг компанії є:

повний замкнутий цикл виробництва матеріалів (вироблення від нитки до тканини, з фарбуванням у камуфляж);

за виробничою потужністю найбільші у Європі;

швидка реакція на виклики війни та постійне удосконалення, посилені варіанти бронезахисту від нових видів російських боєприпасів;

кожна керамічна плита, яку виробляє завод, проходить рентген, що повністю виключає неякісний продукт;

прагнення до розвитку власних технологій, яке підсилить технологічний суверенітет України та буде сприяти розвитку національного промислового воєнного потенціалу.

Секрет якості бронежилетів українського виробництва - це винятково внутрішні ресурси. Використовуючи власні джерела сировини, виробники зазначають, що кожна деталь продукту має високий ступінь чистоти та відповідає усім стандартам безпеки.

Бронежилети від українського виробника "Темп-3000" - це не лише гарантія безпеки, але й прояв підтримки внутрішнього промислового потенціалу. Завдяки власним технологіям та використанню внутрішніх ресурсів, українське виробництво бронежилетів відзначається якістю, стаючи символом сили та розвитку нації.