Росіяни в Херсонській області розстріляли п'ятьох людей, серед жертв гауляйтер села, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA .

Видання пише, що 65-річну Валентину Старченко знайшли в житловому будинку в окупованому селі Подо-Калинівка Херсонської області 23 квітня. Окупанти розстріляли жінку в живіт, підпалили будинок і зникли.

Також у селі Абрикосівка окупанти ударами по голові вбили окупаційну "голову села" Абрикосівка 54-річну Любов Тимччак і російського військовослужбовця 40-річного Олексія Глініна. Будинок із трупами теж підпалили. Потім росіяни вбили ще 32-річного місцевого жителя Сергія Шуваєва і військовослужбовця ЗС РФ у селі Абрикосівка. У цьому випадку тіла теж підпалили.

Скріншот: Села, в яких росіяни скоювали злочини (deepstatemap.live)

А вчора за підозрою у всіх цих убивствах затримали двох російських військових. Йдеться про 34-річного Олександра Осипова та раніше неодноразово судимого 36-річного Олександра Кайгородцева.

Варто зазначити, що окупанти в Херсонській області публічно визнали загибель Любові Тимчак "за трагічних обставин", але не уточнили деталей. А вчора Херсонська обласна прокуратура почала розслідування за фактом вбивства 65-річної жінки в одному з населених пунктів Ювілейної громади Херсонського району.