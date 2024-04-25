Зеленський розповів, що Україна хоче обговорити на завтрашньому "Рамштайні"

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться завтра, 26 квітня. Київ хоче обговорити проблеми, які виникли через призупинення американської допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, Україна вже готується до завтрашнього засідання у форматі "Рамштайн".

"Говоритимемо, зокрема, про те, як швидше подолати складності та проблеми, які накопичилися за півроку, коли ми чекали рішень про американську підтримку", - розповів президент.

Він зазначив, що на політичному рівні питання поновлення допомоги вирішено. Тепер потрібно, щоб вирішили питання наповнення пакетів необхідним озброєнням, а також питання логістики.

Зеленський подякував усім країнам, які в цей час ухвалили нові рішення для допомоги Україні.