ua en ru
Чт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський розповів, що Україна хоче обговорити на завтрашньому "Рамштайні"

Київ, Четвер 25 квітня 2024 20:45
UA EN RU
Зеленський розповів, що Україна хоче обговорити на завтрашньому "Рамштайні" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться завтра, 26 квітня. Київ хоче обговорити проблеми, які виникли через призупинення американської допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, Україна вже готується до завтрашнього засідання у форматі "Рамштайн".

"Говоритимемо, зокрема, про те, як швидше подолати складності та проблеми, які накопичилися за півроку, коли ми чекали рішень про американську підтримку", - розповів президент.

Він зазначив, що на політичному рівні питання поновлення допомоги вирішено. Тепер потрібно, щоб вирішили питання наповнення пакетів необхідним озброєнням, а також питання логістики.

Зеленський подякував усім країнам, які в цей час ухвалили нові рішення для допомоги Україні.

Новий "Рамштайн"

Нагадаємо, що зустріч у форматі "Рашмтайн" відбудеться 26 квітня, кілька днів тому оголосила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Попереднє засідання проходило 19 березня. Воно стало вже 20-м. Головними темами стали потреби України у зброї. При цьому деякі союзники анонсували нові постачання військової допомоги ЗСУ.

Зазначимо, що нове засідання "Рамштайну" пройде після того, як у США ухвалили закон з допомогою Україні на понад 60 млрд доларів. Вашингтон вже анонсував перший пакет, до якого увійшли далекобійні ракети ATACMS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України Зустріч Рамштайн
NEWS
Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики
Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме