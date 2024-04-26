МАГАТЕ про Запорізьку АЕС: ситуація навколо станції залишається непередбачуваною
Атаки на Запорізьку АЕС останніми днями припинилися, але ситуація на електростанції залишається непередбачуваною.
Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Агентства.
"Нам не відомо про будь-які атаки дронів з моменту повідомлення про інцидент тиждень тому, і це обнадіює. Однак з досвіду ми знаємо, що ситуація може різко погіршитися щохвилини. Ситуація залишається вкрай непередбачуваною", - заявив Гроссі.
За його словами, експерти МАГАТЕ, які працюють на АЕС, щодня чують артилерійські обстріли в місцях, що знаходяться на різній відстані від ЗАЕС.
Зазначається, що у понеділок, 22 квітня, експерти МАГАТЕ відвідали навчальний центр, розташований неподалік периметру майданчика ЗАЕС. Вони нанесли туди візит уперше після повідомлень про атаки дронів на будівлю 7, 9 та 18 квітня, але при цьому на дах фахівців знову не пустили.
Ситуація на ЗАЕС
Росіяни окупували Запорізьку АЕС у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну і регулярно наражають стратегічний ядерний об'єкт на серйозну небезпеку. Так, 9 квітня росіяни зімітували так звану "атаку дронів" на ЗАЕС і намагалися звинуватити в цьому Україну. У той же час українське ГУР попередило, що Росія знову запустила хвилю провокацій на станції з метою дискредитації українських військових.
Крім того, 18 квітня атака дронів повторилася, безпілотник атакував навчальний центр Запорізької атомної електростанції. Як заявив гендиректор МАГАТЕ, досі удари безпілотників не ставили під загрозу ядерну безпеку на об'єкті. Але ці безрозсудні атаки мають бути негайно припинені.
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