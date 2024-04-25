На яких дровах не можна смажити шашлик

З настанням тепла усі активно їдуть відпочивати на природу та смажать шашлик. Відбір дров відіграє важливу роль у створенні смаку та аромату м'яса.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які дрова обрати для шашлику та що зробити, щоб він не підгорів.

Яке дерево не підходить для шашлику

Не варто брати деревні породи хвойних дерев, такі як сосна або ялина. Під час приготування шашлику вони можуть давати смолистий дим.

Дубові дрова мають гарне тепловиділення, але їх дим може надати занадто інтенсивний і гіркий смак м'ясу.

Найкраще для приготування шашлику підходять фруктові дерева, такі як яблуня, вишня або груша. Вони надають м'ясу аромат і м'який дим.

Також підходять горіхові дерева, такі як волоський горіх - шашлик вийде смачний та ароматним.

Не можна також брати дерево, покрите фарбою або лаком. Це негативно позначиться і на смаку м'яса, і на вашому здоров'ї.

До того ж дрова повинні бути сухими, інакше будуть довго горіти.

Важливо пам'ятати, що правильний вибір дров може вплинути на смак, тому потрібно відповідально підходити до цієї справи.

Додамо, якщо ви використовуєте вугілля, то потрібно правильно вміти його розпалити. Ось найпопулярніші методи розпалювання вугілля і всі нюанси:

традиційно ви можете використовувати вугільну рідину або розпалювач. Це небезпечно і ваша їжа може мати смак неприємної рідини

другий спосіб полягає у використанні газових запальників. Однак, варто бути обережними

Що зробити, щоб шашлик не підгорів

Існує дієвий спосіб з сіллю. Для цього перед тим, як відправити шампура з м'ясом на мангал, посипте вугілля невеликим шаром солі.

Вона створить своєрідний захисний шар. При цьому жир, який стікатиме і капатиме з м'яса, не зможе розгорітися і м'ясо не підгорить. Однак посипати сіллю вугілля варто лише один раз безпосередньо перед приготуванням шашлику.

Для мангала необхідно знайти безвітряне місце, щоб іскри від багаття не розліталися. Також не можна встановлювати мангал під звисаючими гілками дерев, поблизу будівель і легкозаймистих речовин.