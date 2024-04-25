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У Польщі допустили депортацію ухилянтів в Україну

Польща, Четвер 25 квітня 2024 19:21
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У Польщі допустили депортацію ухилянтів в Україну Архівне фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (GettyImagеs)
Автор: Дмитро Браславський

Польща може не продовжити право перебування для військовозобов'язаних чоловіків з України і повернути їх назад на батьківщину.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, в українських громадян є зобов'язання перед своєю державою.

"Ми давно припускали, що також можемо допомогти українській стороні в забезпеченні відправки в Україну тих, хто зобов'язаний проходити військову службу", - додав він.

При цьому міністр повідомив, що цим громадянам України не буде продовжено право на перебування в Польщі і їх можуть депортувати, а наприкінці додав, що "все можливо".

Що цьому передувало

Учора Косіняк-Камиш заявляв, що влада Польщі готова за необхідності допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони допомагали своїй країні у війні проти Росії.

Також міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас сказав, що Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку додому.

Однак у січні колишній секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що в України немає можливості примусово повернути військовозобов'язаних, які зараз перебувають за кордоном.

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