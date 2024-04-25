У Польщі допустили депортацію ухилянтів в Україну

Польща може не продовжити право перебування для військовозобов'язаних чоловіків з України і повернути їх назад на батьківщину.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, в українських громадян є зобов'язання перед своєю державою. "Ми давно припускали, що також можемо допомогти українській стороні в забезпеченні відправки в Україну тих, хто зобов'язаний проходити військову службу", - додав він. При цьому міністр повідомив, що цим громадянам України не буде продовжено право на перебування в Польщі і їх можуть депортувати, а наприкінці додав, що "все можливо".