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Зеленський обговорив користь від ATACMS зі спікером Джонсоном та провідними сенаторами

Київ, Четвер 25 квітня 2024 19:48
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Зеленський обговорив користь від ATACMS зі спікером Джонсоном та провідними сенаторами Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та провідними сенаторами. Однією з тем обговорень стали далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

За словами глави держави, окрім Джонсона, він також поспілкувався з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом та лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером.

Президент подякував американським конгресменам за двопартійну підтримку та лідерство у прийнятті закону про фінансування допомоги Україні.

"Розповів співрозмовникам про ситуацію на полі бою, потреби у посиленні протиповітряного захисту, зокрема, системами Patriot і користь від далекобійних систем ATACMS", - заявив Зеленський.

ATACMS для України

Нагадаємо, вчора, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає понад 60 млрд доларів на допомогу Україні.

Після цього США одразу анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд доларів. Як пізніше уточнив Зеленський, туди увійшли далекобійні ракети ATACMS, радіус дії яких сягає 300 кілометрів.

У Міноборони США розповіли, що Україна вже отримала ATACMS на початку квітня. Таку передачу таємно схвалив президент США Джо Байден.

Джерела The New York Times розповіли, що всього українські захисники отримали понад сотню таких ракет.

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