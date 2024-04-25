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Усик – Ф'юрі. Об'єднавчий поєдинок отримав транслятора в Україні

Ер-Ріяд, Четвер 25 квітня 2024 18:06
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Усик – Ф'юрі. Об'єднавчий поєдинок отримав транслятора в Україні Фото: Тайсон Ф'юрі битиметься проти Олександра Усика 18 травня (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Трансляція бою між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті на території України буде платною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "MEGOGO Спорт Україна".

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Ексклюзивним транслятором бою в Українї буде медіасервіс MEGOGO. Переглянути поєдинок наживо можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап-каналі, що з'явиться в день події.

Окрім бою Усика та Ф'юрі, платформа транслюватиме і поєдинки в андеркарді вечора боксу. Зокрема, там у ринг вийде ще один українець – Даніель Лапін. 19 травня вранці MEGOGO також покаже бій Дениса Берінчика проти мексиканця Емануеля Наваррете.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Битва чемпіонів визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець поєдинку стане першим боксером із цим титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Тайсон Ф'юрі Бокс Олександр Усик
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