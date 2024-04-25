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Франція просить Грецію надати ППО для закриття неба на час Олімпіади, - ЗМІ

Четвер 25 квітня 2024 22:49
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Франція просить Грецію надати ППО для закриття неба на час Олімпіади, - ЗМІ Фото: Франція просить ППО на час проведення Олімпіади (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Франція просить Грецію надати зенітну систему CROTALE для прикриття повітряного простору під час Олімпійських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini.

За даними обізнаних джерел близьких до видання, Париж має намір надати Україні зенітні системи, проте йому потрібна союзницька допомога для забезпечення протиповітряної оборони критичної інфраструктури на час проведення Олімпійських ігор.

"Відповідне листування між Афінами та Парижем почалося на дипломатичному рівні торік у листопаді. Французи пропонують два способи транспортування масиву. Або за моделлю розробки Patriot компанії P.A. в Саудівській Аравії для охорони критично важливої ​​інфраструктури, однак невідомо, чи покриють вони витрати, як у випадку з Ер-Ріядом. Або через оренду на термін, довший за тривалість Олімпійських ігор", - зазначає видання.

Система CROTALE французького виробництва приєдналася до P.A. у 2003 році має пускові установки з дальністю 11-20 км і максимальною висотою ураження 6 км.

Олімпійські ігри - 2024

Цього року Олімпаіда пройде у Франції з 26 липня до 11 серпня. Церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор відбудеться в Парижі.

Президент Франції Емманюель Макрон виразив побоювання щодо втручання Росії в проведення Олімпійських ігор 2024.

Додамо, Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету із закликом усунути від участі в літніх Іграх у Парижі деяких російських спортсменів.

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Франція Олімпіада 2024
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