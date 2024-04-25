Франція просить Грецію надати ППО для закриття неба на час Олімпіади, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini .

За даними обізнаних джерел близьких до видання, Париж має намір надати Україні зенітні системи, проте йому потрібна союзницька допомога для забезпечення протиповітряної оборони критичної інфраструктури на час проведення Олімпійських ігор.

"Відповідне листування між Афінами та Парижем почалося на дипломатичному рівні торік у листопаді. Французи пропонують два способи транспортування масиву. Або за моделлю розробки Patriot компанії P.A. в Саудівській Аравії для охорони критично важливої ​​інфраструктури, однак невідомо, чи покриють вони витрати, як у випадку з Ер-Ріядом. Або через оренду на термін, довший за тривалість Олімпійських ігор", - зазначає видання.

Система CROTALE французького виробництва приєдналася до P.A. у 2003 році має пускові установки з дальністю 11-20 км і максимальною висотою ураження 6 км.