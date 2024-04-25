В США зробили заяву щодо повернення чоловіків в Україну
У Державному департаменті США відреагували на призупинення консульських послуг за кордоном для українських чоловіків мобілізаційного віку. Та зауважили, що Україна має право визначати свою політику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Офіційний представник дипломатичного відомства США у Брюсселі Деніел Сайзек заявив, що призупинення консульських послуг за кордоном для українських чоловіків є "складним питанням".
"Складне питання, що робити з чоловіками, які зараз поза Україною. Але уряд України має право визначати свою політику. Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США – допомоги чи не допомагати Україні в цій галузі", - сказав представник Держдепартаменту.
Сайзек також зауважив, що доля громадян України - насамперед її справа, й зауважив, що українському урядові слід "уважно діяти щодо цього питання".
"Зрозуміло, що потрібні люди для ЗСУ, аби захищати країну… Це складне питання і важко сказати. Важливо, що Європа, і певною мірою США теж, - вітали українців, які вирішили, що їм та їхнім родинам потрібно було виїхати з України, і це була ще одна важлива частина підтримки Європи" - сказав він.
Водночас Сайзек наголосив, що правильним є те, що уряду України потрібно інтенсивно та серйозно вивчати ситуацію, та додав, що уряд США поважає право уряду України визначати свою політику.
Обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном
Днями Міністерство закордонних справ обмежило консульства в наданні послуг військовозобов'язаним чоловікам, які наразі перебувають поза Україною.
Після чого, вчора, 24 квітня, Кабінет міністрів оприлюднив постанову, яка забороняє видачу чоловікам віком з 18 до 60 років закордонних паспортів та паспортів громадянина України, якщо вони знаходять за межами України.
Проте є категорії чоловіків, для яких є виключення. З ними можна ознайомитись за посиланням.
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