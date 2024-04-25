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В Пентагоні сказали, для яких цілей Україна отримала ATACMS, - NYT

Україна, Четвер 25 квітня 2024 21:15
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В Пентагоні сказали, для яких цілей Україна отримала ATACMS, - NYT Фото: Пентагон пояснив ціль нової зброї для України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Міністерстві оборони США пояснили, для яких цілей Україні були надані далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Однак представники Пентагону відмовилися назвати точну кількість систем великої дальності, які були відправлені в Україну.

ATACMS для України

Нагадаємо, вчора, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні фінансової та військової допомоги.

Український президент Володимир Зеленський, повідомив, що в новий пакет допомоги увійшли далекобійні ракети ATACMS, радіус дії яких сягає більш як 300 кілометрів.

Пізніше у Міноборони США заявили, що Україна вже отримала ATACMS на початку квітня.

Детальніше про нову допомогу для України від США читайте у матеріалі РБК-Україна.

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