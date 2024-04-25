ua en ru
Чт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні створять реєстр постраждалих через агресію РФ. Рада зробила перший крок

Четвер 25 квітня 2024 21:06
UA EN RU
В Україні створять реєстр постраждалих через агресію РФ. Рада зробила перший крок Ілюстративне фото: в Україні створять реєстр постраждалих через агресію РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Народні депутати на засіданні у четвер, 25 квітня, підтримали у першому читанні законопроєкт № 10256. Він допоможе створити системи обліку осіб, життя та здоров'я яких зазнало шкоди внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінсоцполітики.

"За понад два роки повномасштабної війни, розв'язаної Російською Федерацією, велика кількість українців постраждали від злочинів країни-агресора. Загибель або зникнення безвісти близьких та рідних, примусове переміщення, фізичні і психологічні травми, отримання інвалідності, - на жаль, це відбувається з кимось з українців щодня", - розповіли у Мінсоцполітики.

Наразі в Україні вже діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна для фіксації матеріальної шкоди і подальшого надання допомоги постраждалим. Однак наразі немає обліку даних щодо постраждалих, які зазнали нематеріальної шкоди.

Як зазначили у відомстві, законопроєкт було розроблено Мінсоцполітики разом міжнародними та українськими експертами. Реєстр забезпечить збір та облік інформації про шкоду, завдану країною-агресором життю і здоров'ю українців, заявили в міністерстві.

Реєстр збитків

Минулого року Європейський союз ухвалив рішення щодо створення Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Головний офіс буде функціонувати у Гаазі, а сателітний - у Києві.

Пізніше в місті Гаага запустили офіційний вебсайт міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Війна в Україні
NEWS
Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики
Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме