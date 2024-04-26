Міністр оборони Румунії обговорив з головою Пентагону подальшу допомогу Україні

Голова Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром національної оборони Румунії Анхелем Тілваром, щоб обговорити вторгнення РФ в Україну та подальшу координацію допомоги Україні у сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

Зазначається, що міністри під час бесіди підтвердили свою непохитну прихильність до українського народу та засудили незаконну війну Росії. Остін також визнав позицію Румунії як якоря стабільності на східному фланзі НАТО і подякував Бухаресту за те, що країна продовжує приймати у себе сили США та союзників. "І Остін, і Тілвар сподіваються на продовження координації оборонної допомоги Україні через Контактну групу з оборони України та майбутні двосторонні зустрічі", - йдеться у повідомленні Пентагону.