Зеленський: Нам потрібна справжня безпека, ми маємо відтіснити РФ на її територію

Президент України Володимир Зеленський повідомив, які дії потрібно вжити, щоб зупинити Росію.

"Якщо нам потрібна справжня безпека, якщо ми справді хочемо, щоб вона була сильною, на багато днів і років – на десятки років, щоб безпека існувала в майбутньому нашого регіону, ми маємо відтіснити Росію на її територію", - сказав Зеленський.

Як США допомагають Україні

Америка від початку повномасштабнго вторгнення допомагає Україні.

Нагадаємо, 24 квітня президент Америки Джо Байден підписав законопроект про виділення Україні 61 мільярда доларів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в Армії США прогнозують значне зростання виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів, про це вчора, 24 квітня, заявив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус.

Додамо, Зеленський наголосив, що в допомозі від Сполучних Штатів Америки (США) важлива не лише оперативність надання підтримки, але й отримання того, що є найнеобхідніше.

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