Білодід здобула "золото" на чемпіонаті Європи з дзюдо

Українка Дар'я Білодід стала чемпіонкою Європи з дзюдо у ваговій категорії до 57 кілограмів. Це найкращий результат спортсменки за останні п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію дзюдо України в Telegram .

На шляху до фіналу українка змогла здолати п'ять суперниць: Піхлу Салонен, Ацелію Топрак, Тімну Нельсон-Леві та Етері Ліперталіані.

У фіналі Білодід зустрілася зі словенкою Каєю Кайзер. У 2023 році українка не змогла здолати її у чвертьфіналі Гран-прі Загреба, але вона отримала реванш.

Таким чином Білодід здобула вже четверту нагороду на рівні ЧЄ - до цього мала дві золоті та одну срібну нагороду у ваговій категорії до 48 кг.

Також така перемога стала першою для української спортсменки на рівні чемпіонату світу та Європи після того, як вона змінила вагову категорію у 2022 році.