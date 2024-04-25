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США, Британія і Канада запровадили санкції проти Ірану за поставки Росії дронів

Четвер 25 квітня 2024 18:12
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США, Британія і Канада запровадили санкції проти Ірану за поставки Росії дронів Архівне фото: США, Британія і Канада запровадили санкції проти Ірану (defence-ua com)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки, Британія і Канада ввели санкції проти Ірану. Причиною цього стали поставки дронів із Тегерана до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції щодо більш ніж десяти юридичних, фізичних осіб і судів, які зіграли центральну роль у сприянні та фінансуванні таємного продажу іранських безпілотних літальних апаратів для Міністерства оборони і матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану та війни Росії проти України.

Йдеться про компанію Sahara Thunder, яка відіграє ключову роль у проєктуванні, розробці, виробництві та продажу Іраном тисяч дронів. Багато з них зрештою були передані Росії для використання в агресивній війні проти України.

Під санкції потрапили не тільки компанії з Ірану

Мінфін США уточнив, що Велика Британія і Канада також запровадили санкції проти кількох юридичних і фізичних осіб, які беруть участь у закупівлях Іраном дронів та іншої військової діяльності.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансами. Розвідка Брайан Нельсон сказав, що Міністерство оборони Ірану продовжує дестабілізувати регіон і світ, а також надає підтримку російській війні проти України. У відомстві уточнили, що під санкції також потрапили компанії з Індії, ОАЕ, Панами.

Співпраця Росії та Ірану

Іран з початку війни в Україні підтримав Росію і надав їй військову підтримку у вигляді дронів-камікадзе. У США також повідомляли про постачання артснарядів з Тегерана до Москви.

Нещодавно офіційний представник НАТО заявляв, що Іран, найімовірніше, почне передачу балістичних ракет Росії.

А видання The Washington Post писало, що Росія розглядає можливість передачі Ірану сучасних винищувачів і засоби протиповітряної оборони для захисту від ударів Ізраїлю і США.

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