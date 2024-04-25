Не випадковість. Чому РФ бʼє по "Укрзалізниці" і як це повʼязано з допомогою від США

Російські війська націлилися на об'єкти "Укрзалізниці" після оголошення США про новий пакет військової допомоги Україні. І це не випадковість.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав військовий експерт Олексій Гетьман.

Обстріли "Укрзалізниці"

У четвер, 25 квітня, під російськими ударами опинилася залізниця у Донецькій, Черкаській та Харківській областях. Зокрема, росіяни обстріляли залізничний вокзал в Балаклії, де стояла електричка з пасажирами.

В результаті обстрілів в Донецькій області троє залізничників загинули та четверо постраждали. Ще троє співробітників "Укрзалізниці" постраждали в Харківській області.

Ще одна ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру в Черкаській області. Там минулось без жертв.

Зв'язок обстрілів з допомогою від США

За словами Гетьмана, сьогоднішні російські атаки на об'єкти "Укрзалізниці" вочевидь пов'язані з новим пакетом військової допомоги від США.

"І це не просто припущення. Кілька днів тому міністр оборони РФ Сергій Шойгу сказав, що Україні має надійти допомога, і вони нібито знають шляхи, по якій ця допомога буде пересуватися. І навіть знають склади, де ми збираємось допомогу зберігати. І обіцяв перешкоджати, щоб ця допомога не доїхала до лінії фронту. Тому це не випадковість", - пояснив він.

Але, за словами експерта, Шойгу бреше, коли говорить, що РФ має інформацію про те, як і куди доставляють американську військову допомогу.

"Якби вони знали, то вже давно атакували. Вони можуть лише припускати. Тому знищення залізниці, я думаю, це щоб нас налякати, людей всередині країни, що вони якось зупинять цю допомогу, і щоб розповісти всередині РФ, що от у них чергова перемога", - сказав Гетьман.