ua en ru
Чт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не випадковість. Чому РФ бʼє по "Укрзалізниці" і як це повʼязано з допомогою від США

Україна, Четвер 25 квітня 2024 20:25
UA EN RU
Не випадковість. Чому РФ бʼє по "Укрзалізниці" і як це повʼязано з допомогою від США Фото: чому росіяни почали бити по залізниці України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький
Експерт: Олексій Гетьман

Російські війська націлилися на об'єкти "Укрзалізниці" після оголошення США про новий пакет військової допомоги Україні. І це не випадковість.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав військовий експерт Олексій Гетьман.

Обстріли "Укрзалізниці"

У четвер, 25 квітня, під російськими ударами опинилася залізниця у Донецькій, Черкаській та Харківській областях. Зокрема, росіяни обстріляли залізничний вокзал в Балаклії, де стояла електричка з пасажирами.

В результаті обстрілів в Донецькій області троє залізничників загинули та четверо постраждали. Ще троє співробітників "Укрзалізниці" постраждали в Харківській області.

Ще одна ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру в Черкаській області. Там минулось без жертв.

Зв'язок обстрілів з допомогою від США

За словами Гетьмана, сьогоднішні російські атаки на об'єкти "Укрзалізниці" вочевидь пов'язані з новим пакетом військової допомоги від США.

"І це не просто припущення. Кілька днів тому міністр оборони РФ Сергій Шойгу сказав, що Україні має надійти допомога, і вони нібито знають шляхи, по якій ця допомога буде пересуватися. І навіть знають склади, де ми збираємось допомогу зберігати. І обіцяв перешкоджати, щоб ця допомога не доїхала до лінії фронту. Тому це не випадковість", - пояснив він.

Але, за словами експерта, Шойгу бреше, коли говорить, що РФ має інформацію про те, як і куди доставляють американську військову допомогу.

"Якби вони знали, то вже давно атакували. Вони можуть лише припускати. Тому знищення залізниці, я думаю, це щоб нас налякати, людей всередині країни, що вони якось зупинять цю допомогу, і щоб розповісти всередині РФ, що от у них чергова перемога", - сказав Гетьман.

Новий пакет військової допомоги від США

У середу, 24 квітня, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд доларів. Президент США Джо Байден обіцяв, що постачання зброї в Україну розпочнуться протягом кількох годин, а ЗМІ раніше писали, що частина допомоги вже перебувала в Європі.

До нового пакету військової допомоги увійшли артилерійські снаряди, ракети до систем ППО, а також багато бронетехніки, зокрема БМП Bradley.

Крім того, США ще в березні-квітні таємно передали Україні більше сотні ракет ATACMS, які здатні летіти на 300 кілометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Допомога Україні Війна Росії проти України Ракетна атака
NEWS
Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики
Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме